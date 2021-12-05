طالب عدد من سكان حي القلت في محافظة الطائف، الجهات المختصة بتطوير الحي، إذ يشهد الحي شوارع غير مسفلتة وتجمع المياه الراكدة والمستنقعات وكافة أشكال التشوه البصري وانتشار البعوض وضعف الإنارة. وطالب المواطنون أمانة الطائف بتطوير الحي كسائر الأحياء السكنية. وقال ذئب شائق الغامدي إن الحي يعاني من إهمال أمانة الطائف، فالطرق سيئة ومحطمة وتجمعات للمياه الراكدة التي تتراكم في الحفريات أثناء هطول الأمطار.ويضيف عبدالله رشيد الغامدي، أن شوارع حي القلت تعاني من نواقص لا تخطئها العين أبدا منذ أكثر من خمس سنوات، والأمانة لا تسمع لأصوات أهالي الحي الذين يعانون من الأزمات والنواقص والإهمال الذي تسبب في تشوه بصري في أرجاء الحي الذي يفتقد للنظافة.وطبقا لناصر رشيد الغامدي (أحد سكان الحي) فإن الحشرات تنتشر بكثرة لتسبب العديد من الأمراض، وطالب ناصر أمانة الطائف بسرعة وضع الحلول للنواقص التي يشكو منها حي القلت.