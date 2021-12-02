يعاني مرتادو سوق الأنعام بالسيل الصغير شمالي الطائف من نقص الخدمات كالطرق المسفلتة والإنارة، وتحيط بالسوق الأنعام النافقة وسط غياب الجهات الرقابية على الحظائر، والمسلخ فقير في الاشتراطات الصحية.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي لـ «عكاظ» أن مشرفين يراقبون أداء سوق الماشية بالسيل الصغير في الفترتين الصباحية والمسائية تحت إشراف المكتب، وتتم معالجة السلبيات أولا بأول، أما المسلخ فغير مدرج في بيانات الأمانة التي تم استلامها في النموذج المرخص من قبل الأمانة، ولم يتم عمل أي محضر لاستلام المسلخ المذكور بسبب عدم نظاميته، وسبق الرفع بذلك لأمانة محافظة الطائف لتشكيل لجنة لإغلاق الأسواق والمسالخ غير النظامية، والتي لم ترد في بيانات الأمانة لما تشكله من تشوه بصري وتشغيل عمالة مخالفة وتلويث البيئة، وهي ليست من مسؤولية مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف.