رغم الوعود المتكررة بقرب إنهاء مشروع الطريق الدائري الرابع في الاتجاه القادم من حي النوارية بطريق مكة - المدينة السريع، ووصولا إلى كوبري المعيصم بطريق مكة - السيل السريع، تبقت وصلة ترابية لم ينته العمل منها.ورصدت عدسة «عكاظ» خلال جولة ميدانية على الطريق عدم وجود أية بوادر لاستكمال هذه الوصلة، التي لا تزال عائقا واضحا لعدم افتتاح الطريق وعدم وجود عمالة أو معدات تنبئ عن قرب إنهاء هذه المعاناة لأهالي الشرائع وقرى شرق مكة المكرمة القادمين من جهة الأحياء الشمالية بطريق المدينة السريع أو القادمين من محافظة جدة عبر طريق بريمان.ورغم افتتاح الطريق في الاتجاه المؤدي إلى طريق المدينة قبل عدة سنوات، إلا أن عدم افتتاح الاتجاه الثاني يشكل عائقا أمام حركة السيارات ويضاعف معاناة السائقين للدخول إلى وسط العاصمة المقدسة من جهة شارع الحج للوصول إلى الشرائع. ويعد الطريق من المشاريع التنموية الكبيرة التي شهدتها مكة خلال الفترة الماضية، وسيكون له دور محوري هام في تحرير الحركة المرورية لأهالي قرى الشرق، ويخفف من الازدحام المروري داخل الأحياء السكنية للعاصمة المقدسة في حال اكتمال المشروع.