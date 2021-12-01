حث أهالي حفر الباطن الجهات المعنية على معالجة أوضاع المتسولين بالمحافظة بعد الارتفاع الملحوظ في أعدادهم على الطرق الرئيسية والأسواق.وقال عبدالعزيز بن شلاح البشري، إن ظاهرة التسول في محافظة حفر الباطن أضحت تشكل مشهدا غير حضاري بسبب انتشارها في كل الطرق الرئيسية والأحياء دون رادع لهم، وكلهم من الوافدين وبحوزتهم مبالغ كبيرة قد يستخدمونها في ما يضر، ولا بد من توعية المجتمع عبر مؤسسات التعليم والحملات في منصات التواصل الاجتماعي كي لا ننجرف خلف العاطفة تجاههم، والأحرى بالشخص أن يتأكد بنفسه تجاه من يتبرع له أو يتصدق عليه، ولدينا في حفر الباطن العديد من الجهات الخيرية المسجلة في وزارة الموارد البشرية التي بدورها توصل المحسنين للمحتاجين والمتعففين.ويرى أستاذ علم الجريمة والانحراف الدكتور صالح عبدالله العقيل، أن التسول نوع من أنواع الابتزاز، وهناك مشكلة يقع فيها الكثير من الناس وهي التعاطف مع المتسولين، ويعمل المتسولون على استغلال المجتمع بأساليب يتعاطف معها الجميع مثل التسول في أوقات الحر الشديد والبرد، وقد يتضرر الوطن من التبرع الذي لا يعرف ما مصيره وأين يذهب ومن هم خلفه؟