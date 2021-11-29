وجه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بسرعة دراسة ومعالجة الملاحظات المرصودة بشأن استراحات حي السويفلة وما يحدث بالحي من إزعاج وتفحيط من الشباب، وكذا الملاحظات المرورية وغيرها وموافاته بتقارير عاجلة لما يتم أولاً بأول. وكان أهالي حي السويفلة شمال مدينة حائل قد رفعوا نداءاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأمير المنطقة لحل معاناتهم مع إزعاج الشباب القاطنين في الاستراحات المحيطة بالحي من خلال التجمهر والتفحيط والمسيرات بشكل مستمر ما دفع الكثير من الأهالي لعرض منازلهم للبيع وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع توجيه أمير المنطقة، مؤكدين حرص ولاة الأمر على القضاء على ظواهر الإزعاج.وقال ناصر عيد الشمري، إن توجيه أمير المنطقة له أثر كبير في نفوس الأهالي كونه يشعر بالمعاناة التي يعيشها سكان الحي، موضحاً أن معاناتنا مع إزعاج الشباب كانت منذ سنوات عدة، وأبلغنا الجهات المختصة ولكن دون جدوى.وأكد نايف عويد الشمري، أن السكن في السويفلة غير مريح كون الحي تحيط به الاستراحات من كل اتجاه ويشهد إزعاجاً كبيراً وتفحيطاً بشكل مستمر، لافتاً أن توجيه أمير المنطقة سيكون له أثر إيجابي كبير في تحسين جودة الحياة في حي السويفلة والقضاء على الإزعاج والفوضى التي نشاهدها بالحي.