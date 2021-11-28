مع الجهود الكبيرة التي بذلتها أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة ظاهرة التشوه البصري في مداخل مكة المكرمة خلال الفترة الماضية، تجددت مطالبات سكان مخططات الشرائع بضرورة تنفيذ حملة لمعالجة داخل الأحياء السكنية. وقال عدد من السكان لـ«عكاظ»: إن الأحياء الداخلية تعاني من تراكم الصخور وبعض مخلفات البناء في ما يعرف بأراضي الخدمات العامة التي تتوسط المخططات السكنية ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لرفعها ومعالجة التشوه.وأشاروا إلى ضرورة أن تكون هناك معالجة للأشجار الكبيرة التي تتم زراعتها داخل الشوارع الرئيسية والفرعية.وأضاف المتحدثون أنه يتعين تشكيل لجنة لحصر المواقع التي يوجد بها تشوه بصري داخل أراضي الخدمات خصوصاً المناطق الجبلية والمرتفعة مع إعادة تنظيم رصف الشوارع. مشيرين إلى أهمية تكثيف الجولات من مراقبي الأمانة وبلدية الشرائع الفرعية لمنع رمي أية مخلفات بناء جديدة تساهم في زيادة وعودة التشوه البصري مرة أخرى.