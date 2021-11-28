قال عدد من المواطنين في محافظة العرضيات إنهم يقطعون يوميا ما يزيد على (100) كيلو متر للتسجيل في النظام الذاتي الخدمات الإلكترونية «أبشر» مع ان المحافظة توجد بها العديد من الدوائر الحكومية كالأحوال المدنية والمرور والبلدية وغيرها.وأشار عبدالله محمد القرني وعبدالرحمن علي وهاس إلى أن هناك عددا كبيرا من أصحاب الأعمال والمواطنين يضطرون يوميا لتكبد عناء الطريق والسفر إلى محافظات بعيدة للتسجيل في الخدمة، ويضطر بعضهم للسفر عبر وسائل النقل العامة بسبب عدم امتلاكهم سيارات، والأهالي يحتاجون فعلا لوجود جهاز الخدمات الإلكترونية «أبشر» لإنهاء إجراءاتهم في ظل عدم قبول معاملاتهم إلا عن طريق هذه الخدمة كتجديد جوازات السفر وإنهاء معاملات رخص السير والمرور وإجراء تأشيرات السفر والعودة للعمالة المنزلية وغيرها. مؤكدين في نفس الوقت أن هذه الخدمات لا يتمتع بها المواطن في محافظة العرضيات لعدم وجود جهاز الخدمات الإلكترونية (أبشر) ويضطر من يرغب في إجراء المعاملات أن يسافر إلى القنفذة أو المجاردة أو محافظة أخرى بعيدة لتفعيل الخدمة.ويرى عبدالله سحيم القرني وعبدالرحمن حسين القرني أن «أبشر» نظام يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات. والجهاز الذاتي يربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونياً، ويقدم مئات من الخدمة الإلكترونية مجانا على مدار 24 ساعة، وتم توفيرها في بعض القطاعات الحكومية والمراكز التجارية في المدن والمحافظات، وحققت الأهداف المرجوة إلا أن الخدمة للأسف تفتقرها محافظة العرضيات، وتفتقر لهذا الجهاز الذاتي الذي أصبح من الضروريات الأساسية، ويعاني كبار السن من عدم و جود الجهاز ويقطعون مسافة 100 كيلو ذهاباً وإياباً لأجل تفعيل بصمة أبشر المنتشرة في المولات والمراكز التجارية خارج محافظة العرضيات.