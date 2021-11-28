يعاني سكان قرى مركز تيه، الواقع شرق محافظة محايل من شح المياه، بعد أن فشلت مشاريع المياه في الوصول إليها إضافة إلى جلب الصهاريج، التي وصل سعرها إلى 300 ريال للرد الواحد 16 طناً.وتأتي تلك المطالب بتوفير المياه المحلاة لساكني تلك القرى، بعد أن تكبد أهلها الأمرين جراء افتقادها مياه الشرب، إذ يحاصرها العطش، ولم يجد الأهالي باباً إلا طرقوه؛ حتى يضعوا حداً لمسلسل العطش، بعد أن طال انتظارهم من الوعود التي قطعت لهم من قبل مسؤولي المياه بإيصال المياه الصالحة للشرب إلى منازلهم، إذ ينتظر الأهالي تفعيل تلك الوعود على أرض الواقع كحل عملي لمعاناتهم المستمرة.وقال نائب قبيلة آل حارث تيه تركي بن ناصر لـ«عكاظ»: «مياه السقيا كانت تصل إلى تلك القرى، إلا أنه ومنذ 9 أشهر توقفت بسبب إلغاء عقد المقاول».وأضاف: «لا يوجد آبار جوفية ولا يوجد مصادر للمياه، وبعض قرى مركز تيه تبعد عن المحافظة 45 كيلومتراً». وطالب بن ناصر بتدخل المسؤولين، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة شح المياه بقرى المركز.