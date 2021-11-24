يستغرب الأهالي في مدينة بريدة إغلاق طريق الخدمة أسفل جسر تقاطع طريق الملك فهد بشارع الأمير فيصل بن مشعل للقادم من الشمال والجنوب، وأربك وضع الحواجز أسفل الجسر الحركة المرورية، إذ يضطر القادم من الجنوب مع الخدمة الاتجاه يمينا لطريق الملك فهد الذي يعاني أيضا من الضيق، فأصبح العابر كالمستجير من الرمضاء بالنار، فضلا عن الزحام الكبير تحت الجسر مع طريق الملك عبدالعزيز.واستغرب عبدالله الدخيل إغلاق طريق الخدمة وإجبار القادم من الجنوب أو الشمال إلى الاتجاه يمينا بدلا من إيجاد حل أفضل يضمن سلاسة الحركة المرورية في التقاطع المهم والقريب من عدد من الدوائر الحكومية والأسواق التجارية. وأضاف الدخيل: «تعودنا مواجهة الخلل بحل يزيد الأمر تعقيدا». ويتفق معه إبراهيم المحيميد ويرى أن وضع الحواجز وإجبار من يسير بطريق الخدمة والمتجه من الشمال أو الجنوب عكسا يضطر العابر إلى الاتجاه يمينا في منطقة تعاني من ضيق وزحام.