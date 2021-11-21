يشكو سكان ستة أحياء في الحوية شمالي محافظة الطائف من طريق المعارض الوحيد المؤدي إلى طريق الرياض السريع، إذ يشهد كثافة مرورية من المارة من السكان وقاصدي معارض السيارات، وسط مطالبات بإنهاء المشكلة، وإيجاد حلول جذرية تنهي المعاناة من الخطر الذي يتربص بهم في كل وقت.وطبقا لعبدالله العازمي، فإن الطريق ضيق لا يتجاوز عرضه 10 أمتار، ويشهد حوادث سير متعددة ومروعة بسبب كثرة المنعطفات والمرتفعات والمنخفضات، ويزدحم الطريق في نهايات الأسبوع، ويشاطره الرأي طلال الحارثي الذي يضيف أنه برغم أن الطريق يخدم الكثير من الأحياء السكنية القديمة والحديثة ورغم قدمه إلا أن ذلك لم يصحبه أي اهتمام من الجهات المعينة بتوسعته، خصوصا أن الطريق يؤدي إلى طريق المطار وكوبري الدهاس الدولي الرابط بين شرق المملكة بشمالها وكذت دول الخليج بالشام.