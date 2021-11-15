رغم التأكيدات التي أطلقتها أمانة العاصمة المقدسة قبل شهر عن قرب إكمال الوصلة المتبقية في الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، إلا أن الموعد المحدد بأسبوعين أصبح شهرا وربما يمتد إلى فترة أطول.ورصدت «عكاظ»، أثناء زيارتها لتلك الوصلة المتبقية التي تفتح الطريق بشكل كامل، عددا من المعدات الثقيلة التي ما زالت تعمل في المكان وجرى إغلاق الطريق أمام القادمين من شمال مكة باتجاه الشرق في حين أن الطريق المقابل والمتجه من الشرق إلى الشمال لا زال مشرعا ومفتوحا، وأبدى عدد من المواطنين استغرابهم لاستمرار تلك الأعمال على نفس هذه الوتيرة الضعيفة. مشيرين إلى أن كثيرا من مشاريع مكة بدأت قبل الدائري وانتهت وهو ما زال يعاني، بل إن كامل الطريق اكتمل إلا هذه الوصلة البسيطة التي تقود نحو الشرق.