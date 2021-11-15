أراضٍ فضاء داخل الحي السكني بخالدية الجبيل تحولت بفعل ضعاف النفوس إلى مرمى نفايات ومخلفات الإنشاء والبناء، مع مساحات غير معبدة تتجمع فيها مياه الأمطار حال هطولها وتعيق الحركة.واقترح عدد من سكان الخالدية على الجهات المعنية ضرورة عمل مسح ميداني للأراضي الفضاء جوار العمائر والمباني السكنية، التي تستغل من البعض مرمى للأنقاض والنفايات ما يسبب التلوث البصري. ويقترح مبارك الدوسري على الجهات المعنية عمل مسح ميداني شامل للأراضي الفضاء قرب المنازل، وإجبار ملاكها بتسويرها أو تنظيفها دورياً بصورة شاملة، وتعبيدها بالأسفلت للحد من مناظر التشوه البصري بالحي، علما أنه يوجد قرب جامع الفرقان مساحة كبيرة يعتقد أنها مخصصة لحديقة، فنأمل الإسراع بعمل الحديقة أو على الأقل سفلتتها.