سنوات طويلة مرت على إنشاء الطريق الرابط بين نزل عدة شمالية وشرقية باتجاه عين الجوهرية وسط الأحساء، ولأن الطريق شريان حيوي سريع تعبره عشرات السيارات في الساعة الواحدة، إلا أنه -وبحسب ما أكده الأهالي- يحتاج إلى تطوير وإعادة تأهيل.وأشار الأهالي في حديثهم لـ«عكاظ» إلى أن التشققات والمنخفضات تملأ مسار الطريق، إذ لم يخضع لصيانة منذ فترة طويلة، فضلاً عن حاجته للأصباغ والعواكس. وقالوا إن وزارة النقل تعمل الآن على تأهيل وتجميل طرق عدة في المحافظة، والأمل معقود أن تلتفت إليه ضمن مشاريعها الكثيرة في واحة الأحساء.وقال محمد العمار إن الطريق يعد ناقلاً لحركة السياحة، باعتباره حلقة وصل للريف الزراعي، ومن خلاله يمر السياح إلى نزل ريفية عدة، كما ينقل قاصدي مدينتي المبرز والهفوف ذهاباً وإياباً، ولمن أراد التوجه من الشمال إلى المدن الشرقية في الأحساء فهو أقصر مسافة لهم، أما السياح القاصدون عين الجوهرية التاريخية فلا بد لهم من المرور عليه؛ لأنه الناقل الرئيس لها.