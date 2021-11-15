أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل، أن مشروع تحسين وتطوير محور طريق الملك عبدالله الواقع شمال مدينة المبرز، أحد مشاريع مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، التي تنفذها الأمانة وهو متعثر، وتم سحبه من المقاول المنفذ بحسب الإجراءات والأنظمة المتبعة في ذلك، وتم طرح ترسيته من جديد على مقاول آخر، وجار خلال الأيام المقبلة توقيع عقد الترسية لاستكمال تنفيذ المشروع.وكانت «عكاظ» نشرت عن معاناة الأهالي من تأخر تنفيذ المشروع في 26 أكتوبر الماضي.