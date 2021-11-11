وقع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، عقد مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية (المرحلة الرابعة) التي تخدم حيَّي (الريان، الكوثر)، وبتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بأكثر من 370 مليون ريال، ضمن المبادرات التطويرية للخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة.وأوضحت أمانة جدة أنها تعمل حالياً على تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، إضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تجاوزت 765 مليون ريال، حيث شملت مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، ومشروع حي المنار، ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروعَي حي التيسير وحي الأصالة، فضلاً عن مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة.وفي مكة المكرمة، رفعت أمانة العاصمة المقدسة 76.533م3 من مخلفات البناء والهدم في أحياء مكة المكرمة، وعالجت 47.469م2 من الأرصفة المتهالكة، وأعادت طلاء الأرصفة والخطوط الأرضية بمسافة 70.225 متراً، كما أزالت 90 مظلة مواقف سيارات مخالفة، ورفعت أكثر من 4.600 سيارة مهملة وهيكل تالف داخل الأحياء السكنية والشوارع والميادين العامَة، خلال 90 يوماً ماضياً.وأوضحت الأمانة أن ذلك يأتي ضمن حملة معالجة التشوه البصري التي تقوم بها الأمانة تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لتحسين المشهد الحضري وحماية المرافق العامة وأنسنة المدن والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، وتأمين جودة حياة رفيعة لسكان وزوار العاصمة المقدسة.كما باشرت بلدية المسفلة الفرعية وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة وإدارة المنشآت التجارية والدوريات الأمنية ووزارة التجارة ضبط وإتلاف 13 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية تظهر عليها علامات التلف والفساد، داخل مستودع مخالف غير مرخص وغير مستوفٍ الاشتراطات الصحية.