استعرض المجلس البلدي بمدينة الرياض، ١٦ ملاحظة على مصانع البلاستيك في صناعية الشفا قدمها عضو المجلس الدكتور عبدالله آل طالب بعد زيارة فريق مكلف للموقع، ورصد قرب مصانع البلاستيك من مخطط المزيني السكني، إذ لا يفصل بين المخطط السكني والمصانع غير أمتار قليلة، وانبعاثات الأدخنة الكثيفة من المصانع، وعمل بعض المصانع بلا رخص أو رقابة، وكثرة العمالة مجهولة الهوية. وأوصى المجلس بالرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإبعاد المصانع عن النطاق العمراني، مع مخاطبة أمانة الرياض لتكثيف الحملات الرقابية على تلك المصانع، جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض التي عقدها في مقره بالملز، برئاسة خالد العريدي. واستعرض رئيس المجلس البلدي متابعات القرارات والتوصيات منها الإفادات الواردة من الأمانة بخصوص الملاحظات بشأن حديقة الزهور شمال الرياض، وإفادة إدارة النظافة بالأمانة بالعمل على حصر مخلفات البناء في حي الحزم، وما ورد من إفادات بخصوص مطالب أهالي حي البيان، وتفعيل مبادرة «سلة الأسبوع» المقدمة من المجلس، وتوصيات ومرئيات المجلس حيال تنفيذها.وقدمت عضو المجلس علياء الرويلي تقرير زيارة لمنتزه الملك عبدالله بالملز، للاطلاع على مدى تطبيق معايير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة لجميع المرافق داخل المنتزه، فيما استعرض المهندس عبدالله العمران ممثل الدائرة الثالثة تقرير الجولة الميدانية التي نظمها المجلس في نطاق بلدية الروضة الفرعية، والتي تم خلالها رصد 44 ملاحظة ميدانية في نطاق البلدية، والإفادة عن أسباب تعثر مشروع وادي السلي. واستعرض أحمد الشمري رئيس لجنة المالية تقريراً عن استثمارات الأمانة خلال النصف الأول من عام 2021، وقدم الدكتور عبدالله الحربي تقريراً حول انتشار ظاهرة تأجير دراجات السكوتر في الحدائق والمماشي. وأوصى المجلس بالاستفسار من أمانة الرياض عن مدى نظامية الظاهرة، كما استعرضت هدى الجريسي مبادرة تنظيم جمع النفايات، والتي تم تنفيذها كمرحلة أولى في حي أم الحمام بهدف التوعية بأهمية إخراج النفايات وجمعها في الأوقات المحددة والأماكن المخصصة لها لتحسين المشهد الحضري.