بعد مطالب سكان واحة السلام غرب طريق الملك سعود في المدينة المنورة عبر «عكاظ» بتوصيل المياه إلى منازلهم، تفاعلت شركة المياه الوطنية مع مطالب الأهالي، وأفادت أنه تم طرح المشروع وهو حاليا في إجراءات الترسية النهائية.وأوضحت الشركة أنه يتم حاليا إيصال المياه إلى منازل الأهالي عبر الصهاريج الناقلة من الأشياب المتوفرة بمحطة التعبئة القائمة بخزانات العزيزية.يذكر أن «عكاظ» نشرت مطالب سكان واحة السلام، الذين أكدوا أنهم ظلوا سنوات طويلة ينتظرون إيصال المياه إلى منازلهم، رغم أن الأحياء المجاورة لهم تم إيصال المياه والصرف الصحي.