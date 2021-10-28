يعلق أهالي الطائف آمالهم على وزير الصحة الجديد فهد الجلاجل في حل تعثر المشاريع الستة التي سحبت مخصصاتها قبل سنوات؛ منها مستشفى الحوية الذي لم يحسم وضعه ٧ وزراء سابقين وظل عالقاً منذ ١٢ عاماً.وطبقا لعبدالرحمن العتيبي، فإن الطائف تتطلع من الوزير الجديد إعادة مخصصات ٦ مشاريع صحية سحبت قبل ٤ أعوام. ويرى محمد الزهراني أن المشاريع الستة ستخدم القطاع الصحي بالمحافظة؛ نظراً للاحتياج الكبير في ظل توسّع المحافظة بكل الاتجاهات. أما سعد السفياني فلفت إلى أن المشاريع الستة سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة مطالبة الوزارة بإعادة مخصصاتها، ومن بين هذه المشاريع ما هو ملح كمستشفى الحوية، «إنه القصة ذات الفصول المتعددة، لما يواجهه أكثر من مليون نسمة في الحوية والطائف الجديدة والقرى والمراكز التابعة لها من صعوبة بالغة لعدم وجود مستشفى، وكل اعتمادهم على مراكز صحية متناثرة ذات خدمات محدودة».وكانت «عكاظ» نشرت في صفر العام الماضي مطالبة إمارة منطقة مكة المكرمة والشؤون الصحية بالطائف ووزارة الصحة، بإعادة مخصصات 6 مشاريع صحية كانت سُحبت منها قبل أربعة أعوام. وأبلغ وقتها المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان «عكاظ» أنه تم الرفع للوزارة بطلب إعادة مخصصات مشاريع مستشفى الصحة النفسية 500 سرير بـ293 مليون ريال، مركز القلب بـ120 مليون ريال، مركز الأسنان 100 عيادة بـ110 ملايين ريال، مشروع المختبر الإقليمي بـ20 مليون ريال، مستشفى الأطفال 300 سرير بـ260 مليون ريال، إضافة إلى مستشفى الحوية 350 مليون ريال. وأضاف الحميدان أنهم في انتظار إعادة تكاليفها لتنفيذها.يشار إلى أن صحة الطائف أعلنت في عام 2017 إيقافها ستة مشاريع صحية نتيجة سحب المخصصات المالية عنها التي قدرت بـ1.153 مليار ريال.