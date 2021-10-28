رغم المطالب المتكررة من سالكي طريق «الحسي» بمحافظة السليل، بإيجاد حلول عاجلة لإصلاح وتوسعة الطريق وإضافة مسار جديد بسبب ضيق وتهالك الطريق وانتشار المنحنيات فيه وافتقاده وسائل السلامة واللوحات الإرشادية والتحذيرية، إلا أن تلك المطالبات لم تجد أي تجاوب من الجهات المعنية لإيجاد حلول لإصلاح الطريق الذي ما زال يهدد سالكيه ويعرضهم لحوادث مؤلمة كان آخرها الخميس الماضي، حيث اصطدمت شاحنتان في أحد المنحنيات الخطيرة الواقعة على الطريق بسبب عدم وجود تنبيهات تحذيرية وكذلك ضيق الطريق وعدم ازدواجيته.ويشهد طريق «الحسي» كثافة مرورية عالية بشكل يومي لاختصار المسافة بين المحافظة ومنطقة نجران بدلاً من الذهاب عبر طريق وادي الدواسر/ ‏نجران.وطالب سالكو الطريق الجهات المعنية بالنظر في إصلاح ومعالجة الطريق من خلال إضافة مسار آخر وتوسعته لما يشهده يومياً من كثافة مرورية من المسافرين ومن الأهالي وأصحاب المزارع.