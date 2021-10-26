طالب عدد من أهالي مخطط الياسمين بحي الورود بمحافظة أبو عريش، البلدية والمياه بتحويل المشاريع الخدمية «المزعومة» إلى واقع ملموس بدلاً من الوعود، خصوصاً مع تهالك شوارعهم وانتشار الحفريات فيها.ووقفت «عكاظ» في جولتها بالحي على آراء عددٍ من المواطنين الذين انتقدوا عدم وجود أدنى الخدمات الأساسية.وقال موسى بكرين: نسكن منذ نحو 4 سنوات في مخطط الياسمين لقربه من سوق أبو عريش اليومي والأسبوعي والصناعية، ومبنى المحافظة والبلدية اللذين يبعدان عنه نحو كيلومتر، ولم يشفع هذا القرب للحي الذي يفتقر لشبكة المياه والسفلتة والإنارة، ويعيش أهالي الحي على أمل الوعود.وطالب عدد من السكان المجلس البلدي في أبو عريش بالقيام بواجبه وتلمس احتياجات الأحياء والرفع بها للجهات المعنية طالما وجد المجلس لتمثيلهم وإيصال صوتهم والوقوف على القصور، مؤملين منه أن تنفذ قراراته التي تصب في خدمتهم.ولفتوا إلى أن الأمطار الغزيرة باتت تشكل هاجساً كبيراً بسبب انتشار الحفريات والتي أصبحت تشكل مخاوف على أطفالهم، فضلا عن تكاثر البعوض وانتشار الكلاب الضالة. وبينوا أن ضعف شبكة الاتصالات بالحي ساهم بشكل كبير في تدني مستوى الطلاب والطالبات بسبب غيابهم أو عدم تواجدهم بشكل مستمر عبر المنصة، فضلا عن عزلتهم عن العالم.