يرى مواطنون من جنوب الطائف، أن بلديتهم تعاني من نقص الدعم الذي تحظى به البلديات الفرعية الأخرى في المحافظة، ويستدلون على ذلك بما وصفوه بالمدخل المتواضع وبقية الخدمات والتي لا تنسجم مع المكانة الكبيرة والتاريخية والثقافية والسياحية للمحافظة الطائف. ويطالب سكان حي السر، أمانة الطائف بإيجاد حلول تنهي معاناة السكان، خصوصا في الشارع المقابل لبوابة البلدية، وهو الشارع الوحيد غير المسفلت برغم اعتمادة قبل ثلاث سنوات، ما شكل لهم معاناة في جميع الأوقات وتزداد في مواسم هطول الأمطار. ويقول سعود سعد الربيعي، إن الشارع المقابل لبوابة البلدية تم اعتماد سفلتته قبل ثلاثة أعوام ولم ينفذ بحجة عدم توفر الأسفلت في البلدية !ويتفق معه سيف السواط، ويأمل من أمانة الطائف دعم بلدية الجنوب لتساهم في تطوير المركز وتحسين المدخل ورصف المساحات المواجهة للمحلات التجارية، فالشوارع الترابية أضحت معاناة فوق الاحتمال، إذ تثير المركبات الأتربة على المحلات والمتاجر.وأشار السواط، إلى أن الشارع الموازي مقابل البلدية غابت الوعود بسفلتته رغم الوعود المتكررة من البلدية التي عجزت بحجة نقص الدعم والأسفلت. ويأمل سكان المركز من أمانة الطائف في دعم البلدية لتقدم خدماتها للسكان وزوار المركز.