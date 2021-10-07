أبدى عدد من أهالي مركز بطحي، 220 كلم شرقي محافظة الحناكية، قلقهم من توقف مشروع الطريق الذي يربط المركز بهجرة بدائع الحمايين لأكثر من 5 سنوات، ولا تتجاوز المسافة المتبقية 7 كيلومترات، وطالبوا وزارة النقل بإكمال المشروع للتسهيل عليهم في تنقلاتهم.وقال أحمد صالح الجبيل إن وزارة النقل اعتمدت تنفيذ طريق يربط بطحي ببدائع الحمايين بطول 18 كلم، وبدأت بلدية الحسو في تنفيذ الجزء الخاص بها والبالغ 11 كلم وتبقى الجزء الآخر من اتجاه القصيم، وتتولى تنفيذه وزارة النقل والبالغ طوله 7 كلم، وسلم للمقاول وبدأ في أعمال الردم والمسح لمسافة 2 كيلو، وتوقف دون تنفيذ بقية المشروع ولازال العمل متوقفاً منذ 5 سنوات دون سبب ظاهر برغم مطالباتنا المتكررة. وطالب أحمد وزارة النقل بإكمال مشروع الطريق.وشاطره الرأي مخلد عبيدالله المطيري فقال إن الطريق يربط منطقة المدينة المنورة بمنطقة القصيم ويسهّل على المواطنين التنقل بعيداً عن الطرق الصحراوية الوعرة أو الذهاب إلى الطرق الزراعية البعيدة، فالطريق يخدم القادم من محافظة مهد الذهب ويختصر المسافات ويساعد العابر في الوصول إلى القصيم.أما فهد الجبيل فيرى أن المشروع توقف 5 سنوات، وهو أمر مزعج ومحير للمواطنين الذي يتنقلون بين المدينة المنورة والقصيم، مطالباً وزارة النقل بتنفيذ المشروع. وعلى ذات السياق، أكد عبد الرحمن الحمياني من بلدة بدائع الحمايين أن الجميع استبشر بالطريق الذي يخدم القرى ويربط المركز بالمدينة المنورة، إلا أن البشرى لم تكتمل بسبب توقف المشروع، فالطريق يسهّل على سكان قرى القصيم الغربية العبور إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة بعيداً عن الطريق السريع الذي يبعد عن القرى. وطالب عبدالرحمن الحمياني وزارة النقل بإكمال الجزء المتبقي الذي لا يتجاوز طوله 7 كلم.