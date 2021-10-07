نجحت الأمانات والبلديات بكافة مناطق ومحافظات المملكة في تنفيذ العديد من المشاريع الترفيهية التي تستهدف الأحياء السكنية والمتمثلة في الملاعب الرياضية وألعاب الأطفال والمسطحات الخضراء.ورصدت عدسة «عكاظ» غياب أعمال الصيانة الدورية للمشاريع في مخططات الشرائع شرق العاصمة المقدسة، ما يتسبب في تقليل الاستفادة منها ويثير مخاوف رواد الملاعب بسبب بروز الأسلاك وتلف العشب والسياج، وما يسببه من مخاطر على اللاعبين، فضلاً عن أن الملاعب تحتاج إلى من يحافظ عليها ويرعاها، فالمعروف أن غالبية مرتادي الملاعب من المراهقين وصغار السن، وينقصهم الوعي تجاه المحافظة على الممتلكات العامة، وقد يكونون سبباً مباشراً أو غير مباشر في إلحاق الضرر بهذه الملاعب والمشاريع الترفيهية، ما يتطلب تنفيذ برامج توعوية عن طريق جمعيات مراكز الأحياء والمدارس، علاوة على أئمة المساجد والجوامع لبيان أهمية المحافظة على الممتلكات العامة، وبيان كذلك أهمية دورها في أن تكون متنفساً للأهالي والسكان القريبين منها.