أكد أمين منطقة حائل المكلف المهندس سلطان بن حامد الزايدي، حرصه على تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة لتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية في أمانة منطقة حائل من خلال توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية والتحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها بصورة جميلة إضافة لرفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج وتطوير إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي العامة وتوفير المعلومات الطبوغرافية والمساحية المحدثة بصورة دقيقة.وأضاف: حائل من المناطق السياحية والتاريخية الجميلة وأحرص وزملائي في أمانة المنطقة على التميز في تقديم الخدمات البلدية وتحقيق الاستدامة الحضرية والارتقاء بجودة الحياة والازدهار في المدينة ومحافظاتها وفق رؤية الوزارة لتستجيب لتطلعات واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتحقق سعادة الساكن وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في حائل ومحافظاتها.معالجة الاديرعوفي هذا الإطار، أكد محمد الشمري بأن تسربات مياه الصرف في وادي الاديرع سببت ازعاجاً لسكان الأحياء التي تقع على جنباته، مشيراً الى أن الوزارة عكفت على تنفيذ مشروع لتهذيب الوادي كاملاً ليكون على غرار وادي حنيفة بالرياض، وتم البدء بأولى لبنات المشروع بتنظيف الوادي من الأشجار ولكن توقف العمل فيه ونأمل من الأمين الجديد مواصلة المساعي للعمل فيه وحل هذه المشكلة.توسعة الديعجانكما طالب عبدالله الخزام بتوسعة طريق الديعجان المعروف بطريق الصبيات، واصفاً اياه بالطريق الخطر لا سيما انه متعرج ويسع لمسارين ومحاط بالصبات الخرسانية من جميع الاتجاهات ويربط بين الاحياء في شرق حائل مؤكداً تشكيل لجنة لتوسعته وتثمين بعض المزارع المحيطة به.رخص عقدةمن جانبهما، تساءل نايف السلحوب وفهد الزعيزع، عن أسباب إيقاف رخص البناء في قرية عقدة التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية بالمنطقة وتبعد 5 كم عن وسط المدينة وحُرِم أهلها من البناء في أراضيهم أو استثمارها بحجة وجودها في مجاري سيول.وانتقد متعب الصقري، انتشار المطبات الصناعية في شوارع حائل نظراً لأن العديد منها عشوائي نفذ دون شروط ومواصفات فنية.خدمات للأحياءوقال خالد مسهوج الأسلمي: يفوق عدد أحياء مدينة حائل 65 حياً جميعها تحتاج لخدمات بلدية مختلفة وصيانة مستمرة للطرق واعادة سفلتتها ورصفها وإنارتها.استراحات الحظائر كما طالب ابراهيم الزيد وفيصل الخشمان أمين حائل الجديد بالنظر في حظائر المواشي واعادة تنظيمها، لا سيما ان الكثير منها تحولت لاستراحات خاصة يتم تأجيرها للشباب وكذلك أصبحت مأوى للمخالفين، ومتابعة توزيعها لمستحقيها من مربي الماشية.حدائق عامةوشدد حمد الشبرمي على ضرورة توفير حدائق عامة في وسط الأحياء السكنية كونها تعد متنفساً للسكان فالكثير من الاحياء تفتقد للحدائق، مطالباً بالتنسيق مع القطاع الخاص في مختلف المشاريع لتكون متنفسا للأهالي.تقييم الأراضيوقال نايف الغازي -مواطن مستثمر في المنطقة الصناعية- إن ملف استثمارات المنطقة الصناعية يجب أن يفتح على طاولة أمين حائل ويعاد النظر في تقييم أسعار الاراضي الصناعية فالاسعار ارتفعت لأكثر من 500٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لبعض المواقع دون مبررات ما أصبح عائقاً كبيراً امام المستثمرين.