يرى مواطنون من بريدة أن التوسع العمراني والسكاني يستلزم زيادة وتكثيف كافة الخدمات خصوصا في الجانب الصحي لا سيما في مستشفى الملك فهد التخصصي ومستشفى بريدة المركزي إذ لم يعد المستشفيان يستوعبان تغطية كافة المستفيدين من الخدمات العلاجية ويترقب الأهالي استكمال مستشفى شمال بريدة ليغطى الحاجة ويفي بالغرض الذي من أجله تم تشييده.ويقول محمد الراشد إن مستشفي شمال بريدة قارب على الانتهاء كمبنى، والعقد جاهز مع التأثيث وينتظر حال استكماله خدمة مدينة بريدة وهذا الصرح سيحل جزءا كبيرا من الإشكاليات ويخفف على المستشفيات الأخرى الضغط وننتظر من وزارة الصحة الاستعجال في اكتماله وتأثيثه لنسعد بافتتاحه. ويتفق معه خالد الحربي ويضيف أن المستشفى مهم ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية الأخرى فمستشفى شمال بريدة العمل جار فيه لكنه تأخر عن الموعد المحدد وقد يكون لوزارة الصحة عذر لا نعلمه. ومن جانبه يضيف ماجد الصمعاني أن أهمية المستشفى تكمن في تقليص طوابير الانتظار في كثير من العيادات وتوفير غرف التنويم. ويرى المواطنون أن أغلب إشكاليات بريدة تتمثل في أبرز المشاكل التي يواجهها المرضى في بريدة في الزحام وطول فترة المواعيد وعدم توفر أسرة وارتفاع قيمة الكشف والعلاج في المستشفيات والمستوصفات الخاصة.