طالب مواطنون من جنوب محافظة أحد رفيدة، بإنشاء حدائق عامة مهيأة نتيجة قلة عددها مقارنة بآلاف المواطنين الذين يسكنون في الأحياء والقرى والمخططات، كما ناشدوا بإنشاء مسارات لممارسة رياضة المشي، إذ مرت السنين دون أن تتحول المطالب إلى أرض الواقع. وحث حسين الوادعي وفهد ومحمد القحطاني وسفر مشبب عبر «عكاظ» الجهات المختصة بإنشاء مزيد من الحدائق تمنح السكان والأهالي مزيدا من الترويح والمتعة والاصطياف بدلا عن التكاليف الباهظة التي يتحملونها في القاعات المغلقة. وتركزت مطالب المواطنين على ضرورة إنشاء مسارات لهواة الرياضة والإسراع في افتتاح مزيد من الحدائق تخدم آلاف الأهالي في جنوب رفيدة.