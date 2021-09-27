ما إن أسدل الستار على مهرجان صفري بيشة، حتى علت الدهشة على وجوه زواره القادمين من خارج المحافظة؛ بسبب أوجه القصور، التي تحتاج إلى معالجات عاجلة، حتى لا تكون لها انعكاسات سلبية ، إذ تبقى مشكلة مجرى وادي بيشة هي المشكلة الأكبر، بعدما أصبح شبه مختفٍ، وهو ما يشاهده الزائر المتجه للاستمتاع بسد بيشة، الذي يعتبر ثاني أكبر سد على مستوى الشرق الأوسط بعد السد العالي.ولاحظت «عكاظ» في زياراتها للسد، أن مجرى وادي بيشة الذي يبدأ من السد ولمسافات طويلة قد تحول إلى مزارع ومنازل، في منظر يدعو للاستغراب، ويطرح التساؤل بكيف لمياه أكبر سد بالمملكة أن تجد طريقها في المجرى الذي انتهك بسبب تعديات وتجاوزات ستكون لها عواقب وخيمة إن لم يتم تدارك الوضع.واستغرب عدد من زوار محافظة بيشة وضع المجرى، وطالبوا وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الرقابية بضرورة سرعة النظر في وضع المجرى، الذي تشاهد فيه عبارات تصريف لا تفي بالغرض ولا تتناسب مع أهمية وادي بيشة، وقيمته الاقتصادية التي ستحرم منها المحافظة في حال بقي الوضع على ما هو عليه.