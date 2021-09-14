ينتظر سكان حي واحة السلام (جنوب طريق السلام)، غرب طريق الملك سعود بالمدينة المنورة، وزارة المياه بإيصال الشبكة إلى منازلهم، ووصف مبارك علي الحجيلي مطلب الأهالي بمعاناة السنين الطويلة؛ لاعتمادهم على الصهاريج. لافتاً إلى أن الحي المجاور (المديفر) ينعم بخدمات المياه والصرف الصحي، وسبق للأهالي تقديم أكثر من طلب لفرع الوزارة، وكان ردهم عبارة عن وعود بأن الشبكة ستصل إلى بيوتهم في نهاية 2018، بعدما رصدت ميزانية بهذا الشأن، لكن الوعود ذابت مع مرور الشهور. ويعتبر سعد المغامسي وجود كثافة سكانية عالية في واحة السلام مدعاة لإيصال الشبكة أسوة بالأحياء المجاورة كبيداء السلام والمديفر. وأضاف: في كثير من الأوقات نواجه مشكلة في البحث عن صهاريج خصوصاً في الصيف، ونأمل تذليل كافة العوائق لحل الإشكالية لأنه لا مصاعب تواجه التمديدات بعد إزالة الجبل القريب من الحي على طريق الملك سعود. ويؤكد عبدالله المحمدي أن معاناتهم من عدم وصول المياه إلى منازلهم مستمرة منذ أكثر من 8 سنوات، وظل الأهالي يمسكون ببارقة أمل طبقاً للوعود.. ولا شيء في الأفق يلوح.