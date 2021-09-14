فتحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس (الإثنين)، بوابات سد وادي بيش بمنطقة جازان لتصريف 20 مليون متر مكعب من المياه لمدة شهر لتغذية حقل آبار الشرب وآبار المزارعين على مجرى الوادي.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد علي آل عطيف، أن كمية المياه التي سيتم تصريفها تبلغ 20 مليون متر مكعب بتدفق (10م3/ ‏ثانية) لمدة ثمانية أيام، ومن ثم يتم تخفيض التدفق إلى (6.89 م3/ ‏ثانية) لمدة 22 يوماً، مشيراً إلى أن سد وادي بيش الذي تم افتتاحه في 2009، يبلغ طوله 340 متراً وارتفاعه 106 أمتار.ودعت الوزارة المواطنين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.