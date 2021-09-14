رغم الجهد المبذول من قبل الجهات المنفذة لطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز (شمالي مدينة بريدة)، إلا أن هناك بعض الملاحظات التي أبداها عدد من المواطنين بعد إنجاز الطريق؛ كونه يقطع الطريق الواصل بين بريدة والبطين، وتوقفه عند طريق الملك عبدالله بإشارة ضوئية إضافة الى كثرة الجمال السائبة على الطريق، وخصوصا خلال الليل حيث تقطع الطريق بسبب عدم تواجد السياج على جنباته.وفي هذا الإطار، يقول فهد السعود: طريق الأمير نايف رائع جدا، ولكن تكمن مشكلته في قطع الطريق لمن يريد الاتجاه من بريدة إلى الوطاة والبطين والدغمانيات والأسياح؛ حيث نضطر للتوجه الى مركز الطرفية للعودة وهذا مزعج للغاية.. كنا نتمنى أن يتم عمل جسر أو إشارة ضوئية أو ميدان ولا يتم قطع الطريق بهذا الشكل المزعج.ويضيف محمد عواد: من أهم المشاكل التي نواجهها -نحن المزارعين القادمين من بريدة والمتجهين إلى البطين- أنه لابد من عبور الاتجاه الأيمن لطريق الأمير نايف للعودة من قبل مركز الطرفية؛ حيث نقطع اكثر من ٤ كم للعودة للطريق مرة أخرى وهذا مزعج للغاية.. نأمل إيجاد حل إما بوضع إشارة ضوئية أو دوار يسهل الحركة المرورية ويسرع من وصولنا لمزارعنا، كما أن الطريق لا يخلو من وجود جمال سائبة لعدم إنشاء سياج حديدي، مطالباً بإنارة الطريق كونه يخدم الطلاب القادمين من محافظة الأسياح.