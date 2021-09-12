رفض طلاب وطالبات من جامعة الطائف ما أطلقوا عليه التدني الكبير في مستوى النظافة بمرافق الجامعة، وقالوا إن التدني أسهم في انتشار الروائح غير المستحبة وتوالد الحشرات في الحرم الجامعي في مشهد لا ينسجم مع مؤسسة تعليمية كجامعة الطائف. وقال عدد منهم لـ«عكاظ» -بعدما تحفظوا عن إعلان أسمائهم- إن الجهات المعنية أكدت قبيل بدء العام الدراسي عن كامل الاستعدادات لبدء الدراسة في جو معافى، لكن هذه الوعود اصطدمت بواقع مختلف، إذ استقبلتهم النفايات المتراكمة والمخلفات التي تنتشر في الأروقة وعلى الممرات الداخلية والساحات الخارجية، في منظر لا يليق. ويتخوف الطلاب والطالبات من انتشار الأمراض من هذه المخلفات، مشيرين إلى أن الشركة المعنية بالنظافة آثرت عدم التحرك وتركت النفايات على حالها.