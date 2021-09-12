ثمنت شركة المياه الوطنية لصحيفة «عكاظ» حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه وإسهامها مع الشركة في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين. وبينت الشركة تعقيبًا على ما نشرته الصحيفة بعنوان (على طريق المعيصم.. لماذا يشعر العابرون بالقلق؟) أن الشركة تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم؛ سعياً لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، مشيرة إلى أن الشركة تلقت بلاغاً من مركز العمليات الأمني الموحد 911 يتضمن وجود تسرب للمياه في الموقع وتم الإيضاح في حينه بأن المياه المرصودة في الموقع المذكور هي عبارة عن تسرب محدود نتيجة لأعمال صيانة جار تنفيذها بالموقع المشار إليه وتمت معالجة تجمع المياه والتأكد من خلو الطريق والمنطقة المحيطة من وجود أي تجمعات للمياه وعودة الحركة إلى طبيعتها.