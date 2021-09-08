عبر سكان مركز «خلال» التابع لمحافظة محايل عسير عن قلقهم واعتراضهم على استمرار ما أسموه الوضع المأساوي الذي يعيشونه بسبب نقص الخدمات البلدية من سفلتة وإنارة في المركز المأهول بالسكان.وقالوا لـ«عكاظ»: إن المركز بأكمله لا يوجد به غير 23 عمود إنارة، و3 كيلومترات أسفلت ما يثير القلق. مبينين أن المركز يسكنه مئات المواطنين الذين يأملون في تأهيل الطرق من رملية إلى مسفلتة، فضلاً عن الإنارة ويطالب الأهالي بمساواتهم بالأحياء السكنية التي شملتها الخدمات لتنهي مشاقهم، ووجهوا مناشدة للمسؤولين بأمانة عسير بالتدخل الفوري والسريع، كما يطالب الأهالي بتوفير حدائق في المركز أسوة بمركز قنا الذي توجد فيه 6 حدائق؛ لبعد المسافة للذهاب والتنزه في قنا.