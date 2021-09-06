إلى متى يستمر تسرب المياه على طريق الخدمة في مسار المعيصم المؤدي إلى المشاعر المقدسة؟سؤال ظل يطوف ويتردد على ألسنة السكان الذين ساءهم الوضع فطرحوا عبر «عكاظ» ملف التسربات.يقول يوسف محمد ومحمد الحربي وأحمد علي الزهراني، إن المياه تتسرب على فترات منذ مطلع الأسبوع الماضي جوار أحد المباني المخصصة للأعمال الموسمية في موسم الحج، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في تلف طبقة الأسفلت وخلق مزيد من الحفر والندوب على الطريق، فضلاً عن الارتباك المروري خصوصاً من السيارات القادمة من جهة كوبري المعيصم، وترك التسربات بهذه الصورة المتكررة يدعو إلى الاستغراب والتعجب في آنٍ.وطالب المتحدثون عبر «عكاظ» الجهات المختصة بضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الجهات الخدمية وأدائها، وتلك التي لها علاقة بحياة المواطنين مع ضرورة التنسيق بين هذه الجهات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.