تفاعلاً مع ما تم نشره في «عكاظ» بعددها ٢٠٠٠٨ وبتاريخ ٢٢ محرم ١٤٤٣هـ بعنوان «قران ينتظر تمديد المياه المحلاة»، أوضح رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن بن يوسف يماني أنه يتم في الوقت الحالي إيصال المياه المحلاة إلى العقارات ومنازل سكان القرية، كذلك خدمتهم عبر الصهاريج الناقلة من محطات التعبئة «الأشياب» المتوفرة بخزانات السويرقية المجاورة للقرية، كما تم الانتهاء من دراسة وتصميم الخطوط الرئيسية، وشبكات التوزيع الفرعية المطلوبة لإيصال المياه المحلاة إلى حي قران التابع لمركز السويرقية بمحافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، كما تم إدراج الأعمال ضمن مشروع مستقبلي (تنفيذ شبكات وخطوط المياه للسويرقية والعقيلة) المزمع طرحه للمنافسه خلال الأعوام القادمة.