تفاعلاً مع ما تم نشره في «عكاظ» بعددها 20008 في 22 محرم بعنوان «قران ينتظر تمديد المياه المحلاة»، أوضح رئيس القطاع الشمالي الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس أيمن يوسف يماني أنه جارٍ الوقت الحالي إيصال المياه المحلاة إلى العقارات ومنازل سكان القرية وخدمتهم عبر الصهاريج الناقلة من محطات التعبئة «الأشياب» المتوفرة بخزانات السويرقية المجاورة، كما تم الانتهاء من دراسة وتصميم الخطوط الرئيسية، وشبكات التوزيع الفرعية المطلوبة لإيصال المياه المحلاة إلى حي قران التابع لمركز السويرقية بمحافظة المهد، وتم إدراج الأعمال ضمن مشروع مستقبلي في تنفيذ شبكات وخطوط المياه للسويرقية والعقيلة المزمع طرحه للمنافسة خلال الأعوام المقبلة.