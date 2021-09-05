يشكو سكان حي النهضة (شمالي بريدة) من الرعب والقلق بسبب تهور ورعونة بعض السائقين وسرعتهم الجنونية وتهديدهم لسلامة السكان. ويقول محمد الرشيد (أحد سكان النهضة): «نعاني كثيرا بسبب السرعة الجنونية، فبعض المتهورين يقودون مركباتهم بسرعة 100 كيلومتر في الساعة داخل الحي، مهددا بذلك حياة الجميع لا سيما الأطفال وكبار السن والنساء، ولا حل ولا نهاية للقلق والخوف من المخاطر إلا بإقامة مطبات اصطناعية في الشوارع الداخلية ذات عرض ٢٠ مترا، وكذلك الشوارع القريبة من طريق عمر بن الخطاب الكثيف بالمحلات والمتاجر، فضلا عن متابعة وملاحقة المتهورين وتوقيع العقوبات عليهم». ويتفق معه عبدالله الناصر في خطورة الشوارع الداخلية التي أصبحت بحاجة كبيرة لمطبات اصطناعية، «المتهورون أزعجونا بالسرعة الجنونية، أطالب أمانة منطقة القصيم باعتماد مطبات وعلى المرور رصد المتجاوزين، فأرواح الناس أمانة».