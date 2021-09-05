حي لبن، أحد أحياء غرب الرياض، ويتميز بمساحته الواسعة، لكن مشاكله أكبر من مساحته. تجولت «عكاظ» في الحي والتقت عددا من السكان الذين نقلوا همومهم للجهات المعنية. يقول مانع القحطاني إن الشركة المكلفة بأعمال صيانة الشوارع في الحي توقفت عن العمل منذ عيد الفطر الماضي، وعند سؤالها عزت الشركة توقفها إلى عدم تجديد الرخصة.ويضيف حمد الحارثي أن حي لبن يعاني الكثير وتحتاج بعض شوارعه إلى سفلتة وإعادة تأهيل وتنظيم وإنارة. وقال بخيت محمد إن الحفريات والإصلاحات الطويلة تسبب أزمة للحي وتتسبب في عطل وإتلاف، ونتمنى من المقاولين الالتزام بالمدة المحددة بالإصلاح؛ لأن التأخير عملية مرهقة مشاكلها لا تنتهي.وتضيف، من جانبها، منيرة جاسر أن الحفريات كثيرة ومخيفة والمأمول استكمال الصيانة حتى يعود أهالي الحي إلى حياتهم الطبيعية التي عطلتها الشوارع الوعرة.