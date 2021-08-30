يعاني أهالي قرية العش التابعة لمنطقة حائل، من عدم كفاية مشروع السقيا المخصص للقرية في فصل الصيف، خصوصا مع اشتداد درجة الحرارة، وتأخر إنجاز مشروع المياه الشامل لقرية العش، إضافة إلى عدم تعاون مقاول مشروع السقيا، الذي اعتمدته مياه حائل للقرية لطلب رد الماء المخصص لكل منزل، الذي يعتمد بصرف بطاقات سقيا لهم كل 3 أشهر.وقال مناور ظاهر، ومنيف عرسان (من أهالي القرية): « المقاول المسؤول لا يرد على اتصالاتنا المتكررة وكذلك العمالة التي تعمل لديه، ولا تتوقف معاناتنا مع المقاول عند هذا الحد. فالمقاول لا ينتظم بصرف المياه في وقتها؛ ما جعلنا نتجه لأصحاب السيارات الناقلة للمياه الخاصة، ودفع مبالغ باهظة لطلب المياه المخصصة للشرب».