لم يخف سكان مخطط ولي العهد (٦) بمكة المكرمة قلقهم وانزعاجهم من تردي شبكة الاتصالات وضعف الإنترنت.وطبقا لعبدالله الغامدي وفهد الجحدلي وصلحي القرشي وحميد المالكي لـ«عكاظ» فإنهم تقدموا بشكاوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول لمشكلة التي يعاني منها المخطط وبعض مخططات ولي العهد منذ بدء النهضة العمرانية في هذه المواقع قبل سنوات عدة ولا يزال الأمل يحدوهم في إنهاء المعضلة.وأضافوا أن مخططات ولي العهد تشهد نهضة عمرانية كبيرة وأضحت مقصدا للسكن، لكن عدم توفر بعض الخدمات الأساسية مثل الاتصالات وشبكات الصرف الصحي والمياه تسببت في ترك بعض المنازل خالية على الرغم من اكتمال بنائها منذ فترة طويلة.وأبانوا أن الدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية على الأبواب مع بداية العام الدراسي الجديد، ما يتطلب توفر الإنترنت بسرعات عالية ليتمكن الطلاب والطالبات من متابعة منصة (مدرستي). وأضاف المتحدثون لـ«عكاظ» أنهم يأملون في تخصيص أبراج متنقلة مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من إنشاء الأبراج الثابتة، لافتين إلى أن جميع الخدمات الحكومية والتطبيقات المختلفة أصبحت إلكترونية وتتطلب توفر خدمة الاتصالات والإنترنت على مدار الساعة.