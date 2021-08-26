يحلم أهالي حي القاع البارد شرق مدينة بريدة باستكمال مبنى المستوصف الذي توقف على (العظم) وتجمد عند درجة التعثر. ويفتقد الحي -الذي يمثل جزءا كبيرا من شرق مدينة بريدة- إلى مستوصف يخدم السكان وينهي معاناتهم الممتده منذ سنوات. وفي هذا يقول المواطن عبدالله المقبل: «المستوصف متعثر في البناء منذ أعوام، ما يمثل انطباعا غير جيد عن التنفيذ الحكومي، ويعطي المواطن نظره سلبية عن الصحة، فالأخشاب ومعدات البناء ملقية في الموقع كأطلال مبنى متهدم في صورة تمثل قمة التشوه البصري». ويضيف المقبل، خاطبنا وزارة الصحة أكثر من مرة عن أهمية المستوصف وامتداد خدمته من أطراف مدينة بريدة إلى شرق الهدية، الجراد، العريفية، وعسيلان.