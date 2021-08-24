عاشت جامعة الطائف في اليومين الماضيين، حالة من الازدحام والارتباك في عمليات دخول وتنظيم راغبي لقاح كورونا. وعبر المراجعون عن انزعاجهم من طول فترة الانتظار أمام البوابات. وأكدوا لـ«عكاظ» أن منسوبي الجامعة رفضوا فتح البوابات بحجة عدم توفر اللقاح.وطبقاً لعدد من المراجعين، فإنهم منحوا أرقاما للانتظار ثم طلب منهم العودة، وفي اليوم التالي فوجئوا بالأبواب مغلقة، وأن منسوبي الجامعة ابلغوهم ألا دخول إلا لأصحاب المواعيد، «ومع ذلك سمح لآخرين بالدخول». وأضاف المراجعون أن مرضى وأصحاب احتياجات خاصة أرهقهم الانتظار أمام بوابات الجامعة في طقس حار وبسبب الزحام استعانت الجامعة بالجهات الأمنية لتنظيم الزحام وتفكيكه.في المقابل، قطعت جامعة الطائف بعدم صحة ما أشيع عن عدم توفر اللقاحات، وأكدت التزامها بالتعليمات الواردة لضمان العودة الحضورية للطلاب وتقيدهم بالتسجيل عبر الرابط الالكتروني.وأوضحت الجامعة في بيان أمس (الإثنين) أنها بدأت التوعية بأهمية أخذ اللقاح بجرعتيه في ٤/‏‏‏٨/‏‏‏٢٠٢١، وأعلنت تحصين المستجدين في ٧/‏‏‏٨/‏‏‏٢٠٢١ مع جدولة مواعيد التحصين بحسب الأرقام الجامعيِّة، وتمت مخاطبة الطلاب وإصدار النشرات التوعويَّة بأهميَّة الجرعتين مع حصر عدد الطلبة غير المحصنين ومخاطبتهم من قبل كلياتهم لتلقي اللقاح.وأكدت جامعة الطائف في بيانها أن مركز اللقاح قدم ما يقارب ٥٠ ألف جرعة حتى امس، ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية.