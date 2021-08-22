أكدت الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة حائل أن تنفيذ شبكات المياه الداخلية لقرية نقبين التابعة للمنطقة مدرجة ضمن مشاريع الخطة الخمسية التي سيتم تنفيذها في العقود المستقبلية. وأشارت في تعقيب على ما نشر في صحيفة «عكاظ» بعنوان «أهالي نقبين حائل هكذا جفت آبارنا وماتت أشجارنا»، بأنه جار تنفيذ خزان بقرية نقبين، بينما خط المياه المغذي للخزان لا يزال تحت الترسية بعد أن تم سحبه وإعادة طرحه إثر تعثر المقاول السابق في تنفيذه، واتخذ بحقه كافة الإجراءات النظامية، من إنذارات وغرامات، وتم الرفع إلى الجهات المختصة وصاحب الصلاحية وتم سحب المشروع وجار إعادة طرح ما تبقى من أعمال.