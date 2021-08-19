جدد الحادث المروري الذي راح ضحيته شخصان وإصابة خمسة خمسة آخرين على طريق كلاخ/‏سديرة (50 كيلومتراً شرق الطائف)، مطالب السكان بإيقاف النزيف الدموي على الطريق، مستغربين صمت الجهات المختصة برغم مناشدات الأهالي المتكررة بوقف النزيف وإيجاد حلول عاجلة بتنفيذ ازدواجية الطريق وتزويده بوسائل السلامة.وقال خالد العتيبي إن مشروع ازدواجية طريق كلاخ/‏سديرة اعتمد منذ سنوات ضمن مشاريع وزارة النقل إلا أنه لم يرَ النور، مستغرباً صمت النقل تجاه الحوادث التي تقع على الطريق في مسلسل مؤسف وآخره حالتا وفاة وخمس إصابات بليغة. وانتقد بندر الزيادي تجاهل وزارة النقل للطريق الرابط بين كلاخ والطائف، مرجعاً الحوادث الخطيرة التي تقع عليه بكثرة لافتقاره الازدواجية ووسائل السلامة.من جانبه، أكد مشعل عايض أن عدد الحوادث التي تقع على طريق كلاخ/‏سديرة تحتاج وقفة جادة لوقف نزيف الدماء بتزويده بوسائل السلامة المرورية وإيجاد حلول مثل وضع المطبات الاصطناعية في المواقع السكنية والتقاطعات، وتكثيف الرقابة الأمنية على الطريق. وتزايدت مخاوف السكان بسبب الازدحام الذي سيشهدة الطريق خلال الأيام القادمة مع عودة المدارس والمعلمين والمعلمات مطالبين بوقفة جادة بدلاً من التسويف والتأجيل.