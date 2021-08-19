باشرت إدارة المياه بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بلاغاً عن وجود بئر مكشوفة تشكل خطورة بحي رحاب بالحوية في أرض فضاء حولها عقوم ترابية.وقام مندوب مكتب الوزارة بمحافظة الطائف بمباشرة البلاغ وتم إعداد محضر مشترك حيث سيتم إكمال الإجراءات النظامية حسب الإجراءات المتبعة لتأمين البئر.وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: أتاحت الوزارة نظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية المتعددة.وأضاف: نأمل من المواطنين والمقيمين المشاركة في التبليغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.