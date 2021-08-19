على أنغام أغنية «الموعد الضائع» يعزف أهالي مركز الأبواء التابع لمحافظة رابغ ألحان معاناتهم بعد انتهاء الموعد المُبْرَم سلفاً لتشغيل الأشياب، إذ مضى على الموعد شهر ونصف حسب اللوحة المحددة للمشروع لتصدق توقّعات المهتمِّين بتنمية وتطوير مركز الأبواء بأن تشغيل الأشياب من المستحيل أن يبدأ في 9/‏7/‏2021 كما وعدت بذلك الجهة المشرفة، والتوقّعات لم تأتِ من فراغ وإنَّما جاءت بناءً على متابعاتهم شبه المستمرَّة للأعمال الإنشائية في موقع الأشياب التي لوحظ في الآونة الأخيرة تباطؤ وتيرة تسارعها بشكل لافت للنظر في حين أنَّ زمن المهلة ماضٍ لا يتوقف.فالمشهد العام يوحي بأن المشروع ما زال قيد الإنشاء، والجهة المشرفة لم توضِّح أسباب تأخر تشغيل الأشياب عن الموعد، ولم تعلن موعداً جديداً للتشغيل على أقل تقدير يطمئن الأهالي بأن المشروع لم يتعثر، خاصة أن الأهالي عانوا معاناةً شديدةً بعد إغلاق مكتب المتعهِّد الذي دأب لعقد من الزمان على إيصال مياه الشرب لمركز الأبواء. وقال الأهالي إن معاناة محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة ما زالت مستمرة والشاهد على ذلك معاناة السكان مع المياه في محافظات ميسان والطائف ومراكز بني سعد وبني مالك وثقيف والسيل والحوية، مؤكدين أن هناك خللاً في شركة المياه جعل المشاريع تتعثر والوعود لا تتحقق.يشار إلى أن «عكاظ» كانت قد سلَّطت الضوء في عددها الصادر الخميس 3 يونيو 2021 على المعاناة. وأشارت إلى أنَّه ليس ثمَّة بوادرَ تلوح في الأفق بأنَّ تشغيل أشياب الأبواء سيتم في موعده.