تفاعلت جهات الاختصاص مع ما نشرته «عكاظ» في 10 أغسطس الجاري تحت عنوان «مخاطر تحيط بهواة المشي في ك 11»، الذي شكا من خلاله سكان الحي من عدم وجود مطبات تكبح جماح السيارات المسرعة وتحد من تهور السائقين على الشارع الرئيسي بالحي، الذي يعتبر المتنفس الوحيد لممارسة رياضة المشي.وكانت الجهات المعنية قد تفاعلت بعد مرور أقل من أسبوع على نشر معاناة السكان، وقامت بوضع العديد من المطبات الصناعية على الشارع الذي تقع عليه العديد من المدارس وجامع وحديقة، كما أن الكثير من سكان الحي يمارسون رياضة المشي عليه، وساهمت المطبات في الحد من السرعة على الشارع الأمر الذي نال رضا السكان.