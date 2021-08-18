عبر مواطنون من محافظة حفر الباطن عن مخاوفهم من عودة ظاهرة التفحيط والتجمهر بالشوارع بعد انقطاع دام سنواتٍ اختفى فيها المفحطون. وطالب الأهالي بتطبيق أشد العقوبات والغرامات على المخالفين.وقال فايز البراهيم لـ «عكاظ»، إنه رغم القوانين الصارمة التي أقرتها الجهات المختصة إلا أن ظاهرة التفحيط والتجمهر والأصوات المزعجة مستمرة في عدد من المواقع مثل طريق الجامعة وطريق الصفيري، وأخطرها طريق الشادي بحي النزهة، الذي تحول إلى موقع للتجمهر والتفحيط نهاية كل أسبوع ما يشكل خطراً كبيراً على أهالي الحي لقرب الطريق من المنازل. وحث البراهيم الجهات المختصة على تفعيل الدوريات السرية لرصد المتجاوزين وتطبيق أقوى العقوبات. من جانبه، أوضح محمد العنزي أن التفحيط على طريق الجامعة وطريق الشادي بات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنية، لكن المخالفين باتوا يختارون آخر الليل أو بعد صلاة الفجر بساعة موعداً للتفحيط والتجمهر.