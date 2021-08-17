أبدى عدد من أهالي وسكان مخططات الشرائع شرق العاصمة المقدسة استياءهم من ترك الشتلات الزراعية في شوارع رئيسية دون ري منذ زراعتها. وقال خالد السفري وعامر فهد ورائد عبدالله العتيبي لـ«عكاظ»: استبشر الأهالي خيراً عندما زرعت أمانة العاصمة المقدسة بعض الشتلات في الشوارع بعدد من المخططات قبل فترة، ولكن الفرحة لم تدم طويلاً بسبب ترك الشتلات دون ري وسقاية ما عرّض بعضها للتلف قبل أن تخضرّ أوراقها وترى النور. وأشاروا إلى أن تشجير الشوارع يضفي عليها جمالاً علاوة على معالجة التشوه البصري بسبب ترك الأرصفة والأحواض الموجودة دون زراعة خصوصاً في الشوارع الرئيسية والميادين العامة وبالقرب من الإشارات المرورية. وأضافوا أنه كان يتعين تخصيص فرق لسقاية الشتلات فور زراعتها لضمان نموها ومن ثم تتم سقايتها على فترات متقطعة. وطالب المتحدثون بضرورة تنفيذ برامج توعوية لحث السكان على العناية بالشتلات والمساهمة في ريها وسقايتها والاستعانة بالفرق التطوعية التابعة لجمعية مراكز الأحياء ضمن ما يسمى بالمشاركة المجتمعية للعناية بها ولاسيما في الشهور الأولى التي تلي زراعتها.