تشكّل كابلات كهربائية هوائية على جانب طريق رئيسي حيوي يشق محافظة أحد رفيدة، خطراً محدقاً على قائدي المركبات ومرافقيهم، وترتفع مطالبات بنقلها إلى موقع آخر، أكثر أماناً بعيداً عن الخطر أو تحويلها إلى خطوط أرضية أكثر أماناً وسلامة. وقال محمد وعلي وناصر القحطاني لـ«عكاظ»: إن نقل الأعمدة الخشبية التي تحمل الكابلات الهوائية إلى مكان مناسب، مطلبنا في المحافظة لإبعاد الخطر القاتل عن مستخدمي الطريق الحيوي، وإذا تعذر نقلها يُفترض أن يتم وضع وسائل سلامة بجوارها على أقل تقدير. وأضافوا: من الحلول أيضا تحويل الخطوط إلى أرضية ما سيحد الكثير من الأخطار التي يعاني منها المواطنون والمقيمون، ولعل هذا الإجراء سيُسعد الأهالي بوجه عام، فالكابلات الأرضية لا تتعرض للأعطال التي قد تحدث للكابلات الهوائية في حالة حدوث صواعق أو طقس سيئ، وهي أقل عرضة للأسباب التي تقطع التيار، كما لا تتسبب في تشويه المنظر ولا تعطل عمليات الإنقاذ في حالة حدوث حرائق.